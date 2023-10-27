Зоря – Полісся: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 12-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 28 жовтня, відбудеться матч 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Зорею" та "Поліссям".

Команди зіграють на полі стадіону "Лівий Берег" у Київській області. Старт зустрічі – о 16:00.

Луганський клуб, який минулого сезону виграв "бронзу" чемпіонату України, невдало розпочав поточну кампанію та наразі з 9 очками посідає лише 13-те місце. Щоправда, команда Валерія Кривенцова має два матчі в запасі.

"Полісся" потужно дебютувало в елітному дивізіоні. Після 11 турів житомирський колектив розташовується на другій позиції в таблиці УПЛ, набравши 22 очки.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Зоря" – "Полісся" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі УНІАН, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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