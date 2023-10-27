Барселона – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

Головні претентенди на чемпіонський титул позмагаються у принциповому Ель Класико.

У суботу, 28 жовтня, "Барселона" та мадридський "Реал" зійдуться в центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок відбудеться на Олімпійському стадіоні в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Після 10-го туру "Королівський клуб" (25 очок) лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи за додатковими показниками "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика. "Барселона" посідає третю позицію, маючи у своєму активі 24 бали.

У попередньому турі Примери "вершкові" зіграли внічию із "Севільєю" (1:1), а "синьо-гранатові" здобули перемогу над "Атлетиком" Більбао (1:0).

Зазначимо, що посеред тижня "Барселона" та "Реал" виграли свої матчі в Лізі чемпіонів: каталонці здолали донецький "Шахтар" (2:1), а мадридці подужали португальську "Брагу" (2:1).

Де дивитися матч Барселона – Реал Мадрид

На території України поєдинок 11-го туру Ла Ліги між "Барселоною" та мадридським "Реалом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Реал Мадрид

На думку букмекерів, у прийдешньому Ель Класико немає очевидного фаворита. Перемога "Барселони" оцінюється коефіцієнтом 2,53. Нічия – 4,20. Виграш "Реала" – 2,71.

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