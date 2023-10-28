Представили першу українську машину для розмінування: що про неї відомо

Ця техніка значно допоможе нашим фахівцям очищувати території від "сюрпризів", які залишив ворог.

В Україні презентували першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту до розмінування. Надалі йдеться про серійне виробництво.

Про це повідомляє МВС України.

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Як зауважують у відомстві, машина, розроблена на Харківщині, отримала сертифікат відповідності. Це дозволяє налагодити її серійне виробництво з метою подальшого використання для розмінування територій.

"Техніка проста у виробництві, користуванні, обслуговуванні та ремонті. Має автоматичний пульт управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт", – запевняють у МВС.

Пункт управління для машини з розмінування / Фото: МВС України у Telegram

Першу одиницю техніки надали рятувальникам Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Нагадаємо, український інженер випробовує новий підхід до розмінування. Він оснастив сільськогосподарський екскаватор обертовими ланцюгами для викорчовування боєприпасів, що не розірвалися.

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