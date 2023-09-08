На Херсонщині підірвалися троє саперів: за життя одного борються лікарі

У Херсонській області на російській міні підірвалися троє вибухотехніків. Йдеться про саперів організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням регіону.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, 24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. "Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого", йдеться у дописі Прокудіна.

Крім того, двоє саперів, яким 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм також надають медичну допомогу.

Розмінування. / Фото: Associated Press

Як повідомлялося, днями на Харківщині авто наїхало на міну. Загинув 25-річний хлопець, 21-річна дівчина у тяжкому стані опинилася у лікарні.

Читайте також: