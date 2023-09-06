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На Миколаївщині чоловік підірвався на міні — пішов збирати дрова

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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На Миколаївщині чоловік підірвався на міні — пішов збирати дрова

Міна / Ілюстративне фото DRC

Подія сталася поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській територіальній громаді.

26-річний чоловік пішов по дрова. Піднявши одну із сухих деревин, почув підозріле “клацання” та одразу ліг на землю. В цей момент здетонував вибухонебезпечний предмет, що знаходився під гіллям. 

Про це інформує ДСНС України. 

Чоловік отримав осколкові поранення та наразі перебуває у лікарні.

ДСНС попереджає, що на деокупованих територіях зберігається високий рівень мінної небезпеки. Тож місцевих жителів закликають не пересуватися неперевіреними шляхами, не відвідувати ліси, поля, що були під окупацією або, де велися бойові дії. 

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Дата публікації
Перегляди
196
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