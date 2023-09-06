Літо, що минуло, пережило рекордне зростання температури - вчені

Земля пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень. Середня глобальна температура становить 16,77 градусів за Цельсієм, що на 0,66 градуса вище середнього показника за 1991-2020 роки.

Про це пише Politico.

“Глобальні температурні рекорди продовжують зміни 2023 року, до того ж найтепліший серпень йшов слідом за найтеплішими липнем і червнем, що призвело до висновків про найтепліше літо від 1940 року”, — сказала заступник директора Служби зміни клімату ЄС Саманта Берджесс.

Додамо, що в Європі середні літні температури становили 19,63 градуса за Цельсієм, що на 0,83 градуси вище середнього.

Нагадаємо, що чоловік намагається перебігти Атлантичний океан на саморобній гідрокапсулі.