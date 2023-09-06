Літо, що минуло, пережило рекордне зростання температури - вчені

В Європі середні літні температури становили 19,63 градуса за Цельсієм.
Земля пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень. Середня глобальна температура становить 16,77 градусів за Цельсієм, що на 0,66 градуса вище середнього показника за 1991-2020 роки.
Про це пише Politico.
“Глобальні температурні рекорди продовжують зміни 2023 року, до того ж найтепліший серпень йшов слідом за найтеплішими липнем і червнем, що призвело до висновків про найтепліше літо від 1940 року”, — сказала заступник директора Служби зміни клімату ЄС Саманта Берджесс.
Додамо, що в Європі середні літні температури становили 19,63 градуса за Цельсієм, що на 0,83 градуси вище середнього.
Нагадаємо, що чоловік намагається перебігти Атлантичний океан на саморобній гідрокапсулі.