Прошедшее лето пережило рекордный рост температуры — ученые

Земля пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура составляет 16,77 градуса по Цельсию, что на 0,66 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

Об этом пишет Politico.

"Глобальные температурные рекорды продолжают изменения в 2023 году, причем самый теплый август шел вслед за самыми теплыми июлем и июнем, что привело к выводам о самом теплом лете с 1940 года", — сказала заместитель директора Службы изменения климата ЕС Саманта Берджесс.

Добавим, что в Европе средние летние температуры составляли 19,63 градуса по Цельсию, что на 0,83 градуса выше среднего.

Напомним, что мужчина пытается перебежать Атлантический океан на самодельной гидрокапсуле.