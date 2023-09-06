Прошедшее лето пережило рекордный рост температуры — ученые

В Европе средние летние температуры составляли 19,63 градуса по Цельсию.
Земля пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура составляет 16,77 градуса по Цельсию, что на 0,66 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы.
Об этом пишет Politico.
"Глобальные температурные рекорды продолжают изменения в 2023 году, причем самый теплый август шел вслед за самыми теплыми июлем и июнем, что привело к выводам о самом теплом лете с 1940 года", — сказала заместитель директора Службы изменения климата ЕС Саманта Берджесс.
Добавим, что в Европе средние летние температуры составляли 19,63 градуса по Цельсию, что на 0,83 градуса выше среднего.
Напомним, что мужчина пытается перебежать Атлантический океан на самодельной гидрокапсуле.