Google обновила логотип Android: какой он выглядит

Компания Google показала новый логотип своей операционной системы Android. Там отметили, что робот Android получил новый 3D-вид.

Об этом говорится в блоге компании.

В Google отметили, что с их операционной системой есть более 3 миллиардов устройств. Поэтому они решили изменить логотип.

"С ростом нашей компании, насчитывающей более 3 миллиардов устройств на базе Android во всем мире, изменилось и наше видение. Мы считаем, что наша система брендов и то, как мы визуально представляем себя в мире как Android, должна отражать основную идею Android — открытость, итеративность и инклюзивность", – говорится в сообщении.

Новый логотип Android. Фото: blog.google

Там добавили, что целью обновления было послание, которое дает людям свободу творить на их условиях.

"Наши новые визуальные эффекты вдохновлены Material design, дополняют палитру бренда Google, а также легко адаптируются. Обновленный и динамичный робот появляется там, где Android соединяется с людьми, сообществами и культурными моментами. Он может отражать индивидуальные пристрастия, личность и контекст", – отметили в компании.

Также в обновлении можно заметить некоторые тонкие изменения, помогающие соединить Android с Google.

"В дополнение к уходу от нашей древней стилизации "android" с строчной буквы, мы подняли логотип Android, сделав "A" заглавной буквой, что придаст ему большего веса, когда он будет размещен рядом с логотипом Google. Несмотря на то, что мы добавили больше изгибов и особенностей, присущих Android, новая стилизация Android более точно отображает логотип Google и создает баланс между ними", – объяснили в Google.

Также в рамках последнего обновления робот Android стал заметным элементом логотипа, отражающим игривость, которую люди привыкли ждать от Android.

"Багдроид — лицо и самый узнаваемый элемент робота Android — теперь выглядит более объемным и с гораздо большим характером. Как визуальный символ нашего бренда, мы хотели, чтобы багдроид выглядел так же динамично, как и сам Android. Мы также обновили внешний вид всего тела работа, чтобы он мог легко переходить между цифровой и реальной средой, делая ее универсальным и надежным компаньоном на разных каналах, платформах и в разных контекстах", — подчеркнули разработчики.

Напомним, компания Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью ИИ, что позволит рекламодателям уделять меньше внимания оформлению контента.

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