Как проверить и запретить доступ приложений к Google-аккаунту: инструкция

В Госспецсвязи дали советы, как защитить свои данные в смартфоне и Интернете.

При установке на смартфон многие приложения запрашивают у пользователя доступ к аккаунту Google, что может быть рискованным для конфиденциальности информации.

В Госспецсвязи объяснили, как можно проверить, какие приложения имеют доступ к Google-аккаунту, и как запретить доступ.

"Многие программы при установке на устройство запрашивают у пользователя доступ к его аккаунту Google или к определенным данным с него — например, к контактам, календарю, фото и т.п., если им нужно это для работы. Однако следует учитывать и возможные риски, возникающие при этом, ведь часто речь идет о вашей конфиденциальной информации", – говорится в заявлении Госспецсвязи.

Как проверить доступ приложений и сайтов к Google-аккаунту

Чтобы проверить, какие приложения и сайты имеют доступ к аккаунту Google, можно зайти на устройстве в: Мой аккаунт – Безопасность – Вход на другие сайты – Вход через Google.

Отмена доступа к учетной записи Google

Чтобы запретить приложениям и сайтам доступ к вашему Google-аккаунту, выберите из списка необходимое приложение и нажмите кнопку "Запретить доступ".

Однако следует помнить, что даже после этого приложения может хранить информацию, к которой имел доступ ранее.

Как защитить свои данные в Интернете

Чтобы защитить личную информацию на смартфоне и в Интернете, предоставляйте доступ к аккаунту Google только в том случае, если вы уверены в надежности и безопасности приложения или сайта, запрашивающего соответствующее разрешение. Если же сомневаетесь в безопасности, лучше откажитесь от использования программы.

Заранее проверяйте отзывы о приложении, которому планирует предоставить доступ к данным из учетной записи.

Не устанавливайте российские программы и не предоставляйте им никаких доступов.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о нескольких простых правилах безопасности, соблюдая которые, можно защититься от мошенничества и кибератак при покупках в Интернет-магазинах.

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