Як перевірити і заборонити доступ застосунків до Google-акаунту: інструкція

У Держспецзв’язку дали поради, як захистити свої дані у смартфоні та в Інтернеті.

Під час встановлення на смартфон багато застосунків запитують у користувача доступ до його акаунту Google, що може бути ризикованим для конфіденційності інформації.

У Держспецзв’язку пояснили, як можна перевірити, які застосунки мають доступ до Google-акаунту, та як заборонити доступ.

"Багато програм під час встановлення на пристрій запитують у користувача доступ до його акаунту Google або до певних даних із нього – наприклад, до контактів, календаря, фото тощо, якщо їм потрібно це для роботи. Проте варто враховувати і ймовірні ризики, які при цьому виникають, адже часто йдеться про вашу конфіденційну інформацію", – йдеться у заяві Держспецзв’язку.

Як перевірити доступ застосунків і сайтів до Google-акаунту

Перевірити, які застосунки та сайти мають доступ до акаунту Google, можна, зайшовши на пристрої у: Мій акаунт – Безпека – Вхід на інші сайти – Вхід через Google.

Як скасувати доступ до облікового запису Google

Аби заборонити застосункам і сайтам доступ до вашого Google-акаунту, оберіть із переліку необхідний застосунок та натисніть кнопку "Заборонити доступ".

Однак варто пам’ятати, що навіть після цього застосунок цього може зберігати інформацію, до якої мав доступ раніше.

Як захистити свої дані в Інтернеті

Аби захистити особисту інформацію на смартфоні та в Інтернеті, надавайте доступ до акаунту Google тільки в тому разі, якщо ви впевнені в надійності йбезпеці застосунку чи сайту, який запитує відповідний дозвіл. Якщо ж маєте сумніви в безпеці, краще відмовтеся від використання програми.

Заздалегідь перевіряйте відгуки про застосунок, якому плануєте надати доступ до даних з облікового запису.

Не встановлюйте російські програми та не надавайте їм жодних доступів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про кілька простих правил безпеки, дотримуючись яких можна захиститися від шахрайства та кібератак під час покупок в Інтернет-магазинах.

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