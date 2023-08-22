Facebook та Instagram змінять алгоритм роботи: це стосується Reels і Stories

В компанії анонсували зміни для користувачів.
Facebook та Instagram змінять алгоритм роботи, зокрема Reels і Stories показуватимуть лише підписникам у хронологічному порядку.
Про це йдеться у блозі компанії Meta.
У компанії зазначили, що змінюють алгоритми роботи соціальних мереж через закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), який регулює роботу Інтернету.
А тому Reels і Stories показуватимуть лише підписникам у хронологічному порядку. Користувачі з ЄС отримали можливість переглядати і знаходити контент у стрічках, історіях, пошуку та інших частинах Facebook та Instagram, який не ранжується Meta за допомогою систем штучного інтелекту.
"Наприклад, у Facebook та Instagram користувачі зможуть переглядати Stories і Reels лише від людей, на яких вони підписані, у хронологічному порядку від найновішого до найстарішого. Вони також зможуть переглядати результати пошуку, засновані лише на словах, які вони вводять, а не персоналізовані спеціально для них на основі їхньої попередньої активності та особистих інтересів", - йдеться у повідомленні.
У Meta повідомили, що вони розширюють бібліотеку оголошень, щоб відображати й архівувати всі оголошення, спрямовані на користувачів у ЄС, разом з датами показу, параметрами, використаними для таргетування (наприклад, вік, стать, місцеперебування), хто отримав оголошення тощо. Ці оголошення зберігатимуться протягом року, щоб будь-хто і будь-де міг краще зрозуміти кожне оголошення, розміщене в ЄС.
Нагадаємо, Meta запустила новий продукт, який імітує Twitter.
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