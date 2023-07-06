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Meta запустила новий продукт, який імітує Twitter: як він працює

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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219
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1 хв
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Meta запустила новий продукт, який імітує Twitter: як він працює

Meta запустила новий застосунок / Фото: Pexels

Запуск застосунку відбувся на тлі новин про те, що Маск та Цукерберг можуть провести двобій.

Компанія Meta запустила новий продукт, який приєднаний до застосунку Instagram. Називається він Threads і нагадує своїм функціоналом Twitter.

Про це повідомляється на сторінці компанії Meta.

Як зазначається, для користувачів розробники випустили додатковий застосунок, який прив'язаний до Instagram. Він отримав назву Threads, завантажити його можна через онлайн-магазини Google Play та App Store.

Сама ідея Threads в обміні текстовими повідомленнями максимальную довжиною у 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео до п’яти хвилин. Сам же застосунок візуально нагадує Twitter: користувачи можуть збирати підписників та навіть об’єднувати повідомленням в одну лінійку.

Від сьогодні Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні.

Скріншот Threads / © Скріншот
Скріншот Threads / Фото: Скріншот

Нагадаємо, що Meta вважає Київ частиною Росії. Один з користувачів оприлюднив скандальне листування з підтримкою.

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Дата публікації
Перегляди
219
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