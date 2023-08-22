Facebook и Instagram изменят алгоритм работы: это касается Reels и Stories

Facebook и Instagram изменят алгоритм работы, в частности, Reels и Stories будут показывать только подписчикам в хронологическом порядке.

Об этом говорится в блоге компании Meta.

В компании отметили, что меняют алгоритмы работы социальных сетей через закон Европейского Союза о цифровых услугах (DSA), регулирующий работу Интернета.

Поэтому Reels и Stories будут показывать только подписчикам в хронологическом порядке. Пользователи из ЕС получили возможность просматривать и находить контент в лентах, историях, поиске и других частях Facebook и Instagram, который не ранжируется Meta с помощью систем искусственного интеллекта.

"Например, в Facebook и Instagram пользователи смогут просматривать Stories и Reels только от людей, на которых они подписаны, в хронологическом порядке от новейшего к самому старому. Они также смогут просматривать результаты поиска, основанные только на вводимых ими словах, а не персонализированные специально для них на основе их предварительной активности и личных интересов", — говорится в сообщении.

В Meta сообщили, что они расширяют библиотеку объявлений, чтобы отображать и архивировать все объявления, направленные на пользователей в ЕС, вместе с датами показа, параметрами, используемыми для таргетирования (например, возраст, пол, местонахождение), получивших объявление и т.д. Эти объявления будут храниться в течение года, чтобы кто-либо и где угодно мог лучше понять каждое объявление, размещенное в ЕС.

Напомним, Meta запустила новый продукт, имитирующий Twitter.

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