Спойлер: гораздо проще и дешевле анализировать наше поведение в Интернете или публичном пространстве.

Компании Facebook, Google и другие техноконцерны годами опровергают упреки в подслушивании пользователей. Журналисты британской газеты Daily Mail окончательно развенчали миф о подслушивании, проведя эксперимент.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

В издании предоставило подлинные доказательства, что подслушивание пользователей, вероятно, не происходит. По крайней мере, это касается Facebook. Слова, которые мы говорим вслух другим или себе, на самом деле не превращаются в таргетирующую рекламу.

Как проходил эксперимент

Проверку провели простым способом. Журналисты Daily Mail купили новый смартфон, отформатировали его, а затем ввели аккаунт Google, созданный для тестирования на две недели раньше.

"Владельцем фиктивной учетной записи был Робин, приветливый 22-летний британец. Робин открыл соответствующий аккаунт в фейсбуке, публиковал свои жизненные события, включая прогулки на природе, и переписывался в мессенджере с друзьями. Журналисты от имени Робина произносили вслух такие ключевые слова отдых в Греции", "банные принадлежности в викторианском стиле", "затирка для плитки", но лента фейсбука категорически показывала юноше только рекламу поездок по Карибскому морю и гаджеты с мелких китайских сайтов", — говорится в издании.

По словам эксперта по кибербезопасности Джордана Шрёдера, никому не нужно подслушивать пользователей ради рекламирования.

"Мы гораздо предсказуемее существа, чем нам хотелось бы думать. Смартфоны собирают информацию о нас из наших учетных записей в интернете и соцсетях – и им совсем не нужно при этом подслушивать наши разговоры. Запись и анализ голоса требуют огромных компьютерных ресурсов, очень дорогих в эксплуатации, и у Facebook нет никаких причин тратиться на них для формирования рекламных предложений", – отметил Шредер.

В то же время, журналисты издания отмечают, что технологические компании действительно подслушивают нас, но делается это только с помощью одного средства – встроенного голосового помощника телефона. Помощники работают по ключевым словам, которые попадают в интерфейс компании.

"Например, когда вы говорите "Привет, Siri" или "Привет, Google" на своем телефоне, чтобы получить доступ к их услугам, они прослушивают эти слова, а заодно и случайные разговоры, которые вы ведете. Однако компании не анализируют все разговоры. Обычно они просто стремятся оптимизировать распознавание слов», – говорится в расследовании.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло корпорацию Xiaomi Corporation (КНР) в перечень международных спонсоров войны.

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