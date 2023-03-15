Google работает над искусственным интеллектом для диагностики рака и УЗИ

Пока что технология еще не готова.

Компания Google объявила о работе над искусственным интеллектом, который помог бы диагностировать рак и анализировать результаты ультразвуковых исследований.

Об этом заявили во время ежегодного медицинского мероприятия The Check Up, передает Engadget.

Отмечается, что модели искусственного интеллекта компании могут помочь упростить процесс раннего выявления рака молочной железы и определения срока беременности у будущих матерей.

Для реализации проекта Google сотрудничает с некоммерческой кенийской организацией Jacaranda Health для исследования ультразвукового лечения матерей и младенцев на основе искусственного интеллекта в государственных больницах.

Компания также сотрудничает с больницей Chang Gung на Тайване, чтобы исследовать, как искусственный интеллект может обнаруживать рак молочной железы с помощью ультразвука в качестве альтернативы маммографии.

Напомним, между тем SpaceX готовится к тестированию спутниковой связи на мобильных устройствах. Работа над запуском сервиса satellite-to-cell начнется уже в этом году.

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