Google працює над штучним інтелектом для діагностики раку та УЗД

Наразі технологія ще не готова.

Компанія Google оголосила про роботу над штучним інтелектом, який допоміг би діагностувати рак та аналізувати результати ультразвукових досліджень.

Про це заявили під час щорічного медичного заходу The Check Up, передає Engadget.

Зазначається, що моделі штучного інтелекту компанії можуть допомогти спростити процес раннього виявлення раку молочної залози та визначення терміну вагітності у майбутніх матерів.

Для реалізації проєкту, Google співпрацює з кенійською некомерційною організацією Jacaranda Health для дослідження ультразвукового лікування матерів та немовлят на основі штучного інтелекту у державних лікарнях.

Компанія також співпрацює з лікарнею Chang Gung на Тайвані, щоб дослідити, як штучний інтелект може виявляти рак молочної залози за допомогою ультразвуку як альтернативу мамографії.

Нагадаємо, тим часом SpaceX готується до тестування супутникового зв'язку на мобільних пристроях. Робота над запуском сервісу satellite-to-cell розпочнеться вже цього року.

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