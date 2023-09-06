Google оновила логотип Android: який вигляд він має

Компанія Google показала новий логотип своєї операційної системи Android. Там зазначили, що робот Android отримав новий 3D-вигляд.

Про це йдеться у блозі компанії.

У Google зазначили, що з їхньою операційною системою є понад 3 мільярди пристроїв. А тому вони вирішили змінити логотип.

"З ростом нашої компанії, яка налічує понад 3 мільярди пристроїв на базі Android у всьому світі, змінилося і наше бачення. Ми вважаємо, що наша система брендів і те, як ми візуально представляємо себе у світі як Android, має відображати основну ідею Android - відкритість, ітеративність та інклюзивність", - йдеться у повідомленні.

Новий логотип Android. Фото: blog.google

Там додали, що метою оновлення було послання дає людям свободу творити на їхніх умовах.

"Наші нові візуальні ефекти натхненні Material design, доповнюють палітру бренду Google, а також легко адаптуються. Оновлений і динамічний робот з'являється там, де Android з'єднується з людьми, спільнотами та культурними моментами. Він може відображати індивідуальні пристрасті, особистість і контекст", - зазначили у компанії.

Також в у оновленні можна помітити деякі тонкі зміни, які допомагають з'єднати Android з Google.

"На додаток до відходу від нашої давньої стилізації "android" з малої літери, ми підняли логотип Android, зробивши "A" великою літерою, що додасть йому більшої ваги, коли він буде розміщений поруч з логотипом Google. Незважаючи на те, що ми додали більше вигинів та індивідуальності, притаманних Android, нова стилізація Android більш точно відображає логотип Google і створює баланс між ними. Ми сподіваємося, що ці невеликі, але важливі оновлення шрифту Android краще передадуть зв'язок між пристроями Android і вже відомими користувачам програмами та службами Google", - пояснили в Google.

Також в рамках останнього оновлення робот Android став помітним елементом логотипу, що відображає грайливість, яку люди звикли очікувати від Android.

"Багдроїд - обличчя і найбільш впізнаваний елемент робота Android - тепер виглядає більш об'ємним і з набагато більшим характером. Як візуальний символ нашого бренду, ми хотіли, щоб багдроїд виглядав так само динамічно, як і сам Android. Ми також оновили зовнішній вигляд всього тіла робота, щоб він міг легко переходити між цифровим і реальним середовищем, роблячи його універсальним і надійним компаньйоном на різних каналах, платформах і в різних контекстах", - наголосили розробники.

Нагадаємо, компанія Google анонсувала запуск рекламних послуг за допомогою ШІ, що дозволить рекламодавцям приділяти менше уваги оформленню контенту.

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