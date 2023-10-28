Атака на Курську АЕС: експерт пояснив, навіщо це треба Росії

Олег Лісовий вважає, що це один з мобілізаційних прийомів пропагади, мовляв, треба йти і захищати Росію.

Російські засоби масової пропаганди повідомляють, що три українські безпілотники нібито влучили по Курській АЕС.

Навіщо російським пропагандистам треба розповсюджувати таку інформацію, пояснив політолог Олег Лісний в ефірі телемарафону 28 жовтня.

"Тут два моменти. Треба розглядати будь-яку заяву росіян у контексті. Нещодавно була атака на Хмельницьку область, за п'ять кілометрів від Хмельницької АЕС були падіння безпілотників. І це, як на мене, був черговий якщо не ядерний, то "біля ядерний" акт тероризму. І тому, один із варіантів, що Росія у такий спосіб закриває цю інформаційну прогалину. У тому сенсі, що от бачите: безпілотники умовно наші летіли в бік однієї АЕС, а тут начебто українські безпілотники атакують теж ядерну компоненту. Другий варіант – це спрямованій на глибинний народ. Мовляв, бачите, які українці, що вони творять і бійтеся їх. Тому йдіть на мобцентри та ідіть воювати з ними", - пояснив політолог.

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Як зазначає Лісовий, цей прийом не новий. "Не знаю, наскільки він ефективний, але якщо візьмемо до уваги, наскільки чітко і безпринципно працює російська пропаганда, то, скоріше за все, це буде один з мобілізаційних моментів", - додає він.

На думку політолога, є боротьба з НАТО, з нацистами, а це – ще одна нова компонента.

"Бачите, що робиться – треба іти захищати вже свою батьківщину... Зрозуміло, що це – пропагандистський трюк", - підсумував Лісовий.

Нагадаємо, Росія заявила, що українські БПЛА атакували Курську АЕС.

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