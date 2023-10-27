Данілов прокоментував вибухи біля Хмельницької АЕС

Ця атака Росії - ще одне попередження для світу.

Атака російської окупаційної армії по території поблизу Хмельницької атомної електростанції, яку ворог здійснив безпілотниками вночі проти 25 жовтня, - це традиційна російська "лякачка" атомним інцидентом.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Дійсно, той обстріл, який був вчора вночі, мав відбутися біля дуже небезпечного об'єкта. Це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають весь світ або атомною зброєю, або атомним інцидентом",- наголосив Данілов.

З його слів, атака окупантів - це "ще одне попередження світу, що війну треба завершити якомога швидше, а для цього треба максимальна допомога".

Вибухи біля Хмельницької АЕС

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наслідки атаки на Хмельницьку АЕС! Збиті дрони падали на території станції. МАГАТЕ відреагувало!

Вночі проти 25 жовтня Хмельниччину атакували російські дрони. Сили ППО збили усі повітряні цілі, що летіли на регіон. Втім, уламки наробили шкоди у Славуті та Нетішині. У медзакладах з різними ступенями ушкоджень опинилося близько 20 осіб.

Стало відомо, що тієї ночі сталися вибухи біля Хмельницької АЕС. Вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Президент Володимир Зеленський назвав, куди цілилися росіяни та що хотіли знищити. За його словами, "найвірогідніше, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція".

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