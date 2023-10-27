Израиль сообщил о ликвидации командира ХАМАСа

ЦАХАЛ нанес более 250 авиаударов по объектам в Секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что во время авиаудара по Сектору Газы ночью 27 октября убила командира батальона ХАМАС Западный Хан Юнис – Мадхата Мубашера.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, Мубашер участвовал в снайперских атаках. Кроме того, боевик отвечал за использование взрывных устройств против израильских городов и военнослужащих.

Кроме того, израильская армия сообщает, что за прошедшие сутки, 26 октября, они нанесли более 250 авиаударов по объектам в Секторе Газы. Отмечается, что среди целей израильской армии были туннели ХАМАС, командные центры, позиции для запуска ракет и десятки оперативников.

Как сообщалось, Израиль совершил очередной рейд по территории Сектора Газа. В частности, рейд возле района Шуджаия на востоке города Газа был осуществлен пехотой, боевой инженерией и бронетанковыми силами, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники ВВС Израиля и боевые вертолеты.

Читайте также: