Какие дни рождения нельзя праздновать во избежание беды и проблем

Кто не любит праздновать день рожденья? Обычно это один из самых приятных дней года – подарки, веселье, друзья, сюрпризы. Но, как свидетельствуют поверья, говорят астрологи и эзотерики, не все даты можно отмечать.

Какие дни рождения не следует отмечать, чтобы не навлечь беду

Не следует отмечать 9 лет. Причина – эту дату связывают с поминками на девятый день после смерти человека. Считается, что в течение 9 дней душа человека находится в родном доме, а на девятый день его покидает. Поэтому в этот день устраивают поминки, молятся, а в церкви в этот день правят службу за покойного. Откуда и поверья не отмечать хотя бы пышно.

Причина – эту дату связывают с поминками на девятый день после смерти человека. Считается, что в течение 9 дней душа человека находится в родном доме, а на девятый день его покидает. Поэтому в этот день устраивают поминки, молятся, а в церкви в этот день правят службу за покойного. Откуда и поверья не отмечать хотя бы пышно. С давних пор считалось, что цифра 13 имеет сакральное значение и приносит несчастье. Люди до сих пор верят в проклятие пятницы, приходящейся на 13 число, в некоторых странах не ставят эту цифру на квартирах, этажах, домах. Чтобы уберечься всяческих бед и рекомендуют не праздновать 13 лет.

имеет сакральное значение и приносит несчастье. Люди до сих пор верят в проклятие пятницы, приходящейся на 13 число, в некоторых странах не ставят эту цифру на квартирах, этажах, домах. Чтобы уберечься всяческих бед и рекомендуют не праздновать 13 лет. 33 года не рекомендуют праздновать в первую очередь мужчинам, потому что эту дату связывают с возрастом Христа. Именно в 33 года Иисуса Христа распяли, в этом возрасте он принял мученическую смерть ради всего человечества. Считается, что празднование 33 лет может принести мужчине много неудач и проблем.

не рекомендуют праздновать в первую очередь мужчинам, потому что эту дату связывают с возрастом Христа. Именно в 33 года Иисуса Христа распяли, в этом возрасте он принял мученическую смерть ради всего человечества. Считается, что празднование 33 лет может принести мужчине много неудач и проблем. Наверное, самое известное поверье не праздновать 40 лет. Считается, что именно на 40-й день душа усопшего окончательно покидает землю. И в этот день организуют поминки за умершими. Не отмечать с размахом 40-летие рекомендуют и астрологи, поскольку этот возраст является кризисным.

Считается, что именно на 40-й день душа усопшего окончательно покидает землю. И в этот день организуют поминки за умершими. Не отмечать с размахом 40-летие рекомендуют и астрологи, поскольку этот возраст является кризисным. Не так популярно, как 40-летие для мужчин, но известная примета, что нельзя отмечать 53 летие женщинам. После 50 лет женщины начинают по-настоящему стареть. Не рекомендуется праздновать день рождения в 53 года из-за того, что празднование быстрого старения может ускорить этот процесс.

Теперь вы знаете, какие дни рождения лучше не отмечать по народным приметам и поверьям и советам астрологов, а верить в это или нет – решать только вам.

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