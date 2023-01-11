Что значит, когда все падает с рук: народные приметы и поверья

О приметах, что значит, когда все падает с рук, читайте в материале ТСН.ua
Почему все падает с рук
Скорее всего, потому, что вы устали, не выспались, плохо себя чувствуете, невнимательны. Нужно отдохнуть, сосредоточиться, стать повнимательнее и падение прекратится.
Однако эзотерики и астрологи считают, что если предметы падают постоянно, это является определенным сигналом, посылаемым Вселенной, знаком потусторонних сил. С давних времен, наши предки считали, что таким образом умершие пытаются просигнализировать нам.
Чаще всего считалось, что падение предметов является предупреждением, которое посылают умершие родственники о неудаче или даже беде, порче и т.д. Астрологи считают, что если падают предметы с рук, то это расплата за плохие поступки, наказание за то, что вы кому-то отказали, кого-то обманули.
Врачи отмечают, что если все падает с рук, это может быть признаком глубокой депрессии и требует вмешательства психиатра.
Что означает падение предметов:
Если падает и разбивается посуда, это хороший знак. Посуда бьется к счастью, вас ждут приятные новости.
Самые популярные народные приметы объясняли падение предметов с рук следующим образом:
- если падает ложка — это к гостям с добрыми намерениями,
- если падает вилка – ждите гостю-девушку, которая любит сплетничать.
- если нож – вскоре мужчина придет в гости,
- ключи — к ссорам в семье,
- если падает зеркало — ждите несчастья,
- книга — к новым возможностям,
- падение телефона напоминает, что вы забыли сделать то, что обещали, например, позвонить кому-то,
- украшения — к болезням их владельца,
- соль рассыпается к сваркам и конфликтам.
Заметим, что астрология, тарология, нумерология, эзотерика и тому подобное — не являются науками и предсказания не всегда сбываются. Информацию следует воспринимать только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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