Что значит, когда все падает с рук: народные приметы и поверья

О приметах, что значит, когда все падает с рук, читайте в материале ТСН.ua

Почему все падает с рук

Скорее всего, потому, что вы устали, не выспались, плохо себя чувствуете, невнимательны. Нужно отдохнуть, сосредоточиться, стать повнимательнее и падение прекратится.

Однако эзотерики и астрологи считают, что если предметы падают постоянно, это является определенным сигналом, посылаемым Вселенной, знаком потусторонних сил. С давних времен, наши предки считали, что таким образом умершие пытаются просигнализировать нам.

Чаще всего считалось, что падение предметов является предупреждением, которое посылают умершие родственники о неудаче или даже беде, порче и т.д. Астрологи считают, что если падают предметы с рук, то это расплата за плохие поступки, наказание за то, что вы кому-то отказали, кого-то обманули.

Врачи отмечают, что если все падает с рук, это может быть признаком глубокой депрессии и требует вмешательства психиатра.

Что означает падение предметов:

Если падает и разбивается посуда, это хороший знак. Посуда бьется к счастью, вас ждут приятные новости.

Самые популярные народные приметы объясняли падение предметов с рук следующим образом:

если падает ложка — это к гостям с добрыми намерениями,

если падает вилка – ждите гостю-девушку, которая любит сплетничать.

если нож – вскоре мужчина придет в гости,

ключи — к ссорам в семье,

если падает зеркало — ждите несчастья,

книга — к новым возможностям,

падение телефона напоминает, что вы забыли сделать то, что обещали, например, позвонить кому-то,

украшения — к болезням их владельца,

соль рассыпается к сваркам и конфликтам.

Заметим, что астрология, тарология, нумерология, эзотерика и тому подобное — не являются науками и предсказания не всегда сбываются. Информацию следует воспринимать только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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