Если птица ударилась в окно: что это значит за народными приметами

Что значит, когда птичка постучала в окно и полетела, что символизирует синица или ворона, вдруг ударившаяся в окно — об этих и других народных приметах читайте в материале ТСН.ua

В старину верили, что птицы могли своим поведением подавать знаки и сигнализировать о тех или иных изменениях в жизни.

Все зависит какая птица и как она себя ведет, прилетев к вашему окну

Считалось, что если птица стучит в ваше окно, то извещает о серьезных изменениях в жизни. Какие именно изменения — это зависело от того, какая птичка постучала в окно.

Народные приметы говорят, что:

Если на подоконнике вашего окна села ласточка — вас постигнет удача и приятные изменения в жизни.

Если постучит голубь. Одни приметы говорят, что прилет голубя – к замужеству или беременности, другие – что кто-то из умерших друзей или родственников заботится о вас. В любом случае – голуби издавна символизировали надежду, хорошие вести.

Однозначно плохая примета – это когда ворона стучится в окно. Эти птицы у славян считались проводниками в потустороннем мире.

Если синица бьется в окно.В древности синицу ассоциировали с птицей счастья, которая приносит удачу и хорошие новости - одинокий человек найдет свою половинку, в семье будет долгожданное пополнение, возрастут доходы главы семьи. Хотя есть и другие, отрицательные поверья в отношении синицы. Согласно этим поверьям, синица является птицей смерти, она олицетворяет душу умершего родственника, пришедшего за кем-то из близких.

Постучавший в окно воробей предупреждает о проблемах с финансами.

А еще в древности имело определенное толкование поведение птицы

Если птица беспокойна – стоит насторожиться, а если она заглядывает в ваше окно с интересом – не ждите неприятностей.

Если птица залетела в дом и села — ждите пополнения в семье или гостей.

Если птица просто ударилась, но не разбилась, то бояться нечего.

Если птица так сильно ударилась в окно, что разбилась и оставил кровавый след с перьями, ждите беды.

Если незамужняя девушка увидела, как птичка постучала в окно – она вскоре выйдет замуж.

Если птичка ударилась в окно машины, то в дороге нужно быть осторожнее.

Если птичка постоянно и настойчиво стучит в окно, будьте внимательны и осторожны. Она пытается предупредить о неприятностях и опасностях.

Но имейте в виду если есть какие-то факторы, которые провоцируют птиц стучаться в окно, например, дети гоняют пернатых, то это не имеет ничего общего с приметами.

Что нужно сделать, чтобы избежать негативных последствий

Если окно загрязнено или даже разбито птичкой, помойте его или замените.

Полечите травмированную птицу самостоятельно или отнесите в ветеринарную клинику. Мертвую птичку отнесите как можно дальше от дома.

Покормите птиц, особенно стучавшихся в окно.

Не совершайте сомнительные дела, не берите кредиты, в долг.

Лучшее средство – это не верить в примету, хотя бы потому, что иногда птицы видят свое отражение в окне и летят на него.

Имейте в виду, что народные приметы – не наука, приметы и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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