Якщо пташка вдарилася у вікно: що це означає за народними прикметами

Що означає коли пташка постукала у вікно і полетіла, що символізує синиця чи ворона, що раптом вдарилась у вікно — про ці та інші народні прикмети читайте в матеріалі ТСН.ua

За старих часів вірили, що птахи могли своєю поведінкою подавати знаки та сигналізувати про ті чи інші зміни у житті.

Все залежить який птах та саме як він себе веде, прилетівши до вашого вікна

Вважалося, що якщо птах стукає у ваше вікно, то сповіщає про серйозні зміни у житті. Які саме зміни — це залежало від того, яка саме пташка постукала у вікно.

Народні прикмети кажуть, що:

Якщо на підвіконня вашого вікна сіла ластівка — вас спіткає удача та приємні зміни у життя.

Якщо постукає голуб. Одні прикмети кажуть, що приліт голуба — до заміжжя чи вагітності, інші — що хтось із померлих друзів або родичів турбується про вас. У будь-якому випадку — голуби здавна символізували надію, хороші вісті.

Однозначно погана прикмета — це коли ворона стукає у вікно. Ці птахи у слов'ян вважалися провідниками у потойбічний світ.

Якщо синиця б'ється у вікно. В давнину синицю асоціювали з птахом щастя, який приносить удачу і хороші новини -- самотня людина знайде свою половинку, в родині буде довгоочікуване поповнення, зростуть доходи глави сім'ї. Хоча є і інші, негативні повір'я щодо синиці. Згідно з цими повір'ями, синиця є птахом смерті. Вона уособлює душу померлого родича, який прийшов за кимось із близьких.

В давнину синицю асоціювали з птахом щастя, який приносить удачу і хороші новини -- самотня людина знайде свою половинку, в родині буде довгоочікуване поповнення, зростуть доходи глави сім'ї. Хоча є і інші, негативні повір'я щодо синиці. Згідно з цими повір'ями, синиця є птахом смерті. Вона уособлює душу померлого родича, який прийшов за кимось із близьких. Горобець, який постукав у вікно попереджає про проблеми з фінансами.

А ще в давнину мала певне тлумачення власне поведінка птаха

Якщо птах неспокійний — варто насторожитися, а якщо він заглядає у ваше вікно з цікавістю — не чекайте на неприємності.

Якщо птах залетів у будинок і сів — чекайте на поповнення в сім'ї чи гостей.

Якщо птах просто вдарився, але не розбився, то боятися нічого.

Якщо птах так сильно вдарився у вікно, що розбився й залишив кровавий слід з пір’ям, чекайте біди.

Якщо незаміжня дівчина побачила як пташка постукала у вікно – вона незабаром вийде заміж.

Якщо пташка вдарилась у вікно машини, то в дорозі потрібно бути обережнішим.

Якщо пташка постійно й наполегливо стукає у вікно, будьте уважні та обережні. Вона намагається попередити про неприємності та небезпеку.

Але майте на увазі якщо є якісь фактори, які провокують птахів битися у вікно, наприклад, діти ганяють птахів, то це не має нічого спільного з прикметами.

Що потрібно зробити, щоб уникнути негативних наслідків

Якщо вікно забруднене чи навіть розбите пташкою — помийте його чи замініть.

Полікуйте травмованого птаха самостійно, або віднесіть у ветеринарну клініку. Мертву пташку віднесіть якомога далі від оселі.

Погодуйте птахів, особливо тих, які стукалися у вікно.

Не робіть сумнівні справи, не беріть кредити, борг.

Найкращий засіб – це не вірити в прикмету, хоча б тому, що іноді пташки бачать своє відображення у вікні та летять на нього.

Майте на увазі, що народні прикмети – не є наукою, прикмети та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформацію не потрыбно сприймати занадто серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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