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Якщо пташка вдарилася у вікно: що це означає за народними прикметами

Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
394
Час на прочитання
3 хв
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Що означає коли пташка постукала у вікно і полетіла, що символізує синиця чи ворона, що раптом вдарилась у вікно — про ці та інші народні прикмети читайте в матеріалі ТСН.ua

За старих часів вірили, що птахи могли своєю поведінкою подавати знаки та сигналізувати про ті чи інші зміни у житті.

Все залежить який птах та саме як він себе веде, прилетівши до вашого вікна

Вважалося, що якщо птах стукає у ваше вікно, то сповіщає про серйозні зміни у житті. Які саме зміни — це залежало від того, яка саме пташка постукала у вікно. 

Народні прикмети кажуть, що:

  • Якщо на підвіконня вашого вікна сіла ластівка — вас спіткає удача та приємні зміни у життя.
  • Якщо постукає голуб. Одні прикмети кажуть, що приліт голуба — до заміжжя чи вагітності, інші — що хтось із померлих друзів або родичів турбується про вас. У будь-якому випадку — голуби здавна символізували надію, хороші вісті. 
  • Однозначно погана прикмета — це коли ворона стукає у вікно. Ці птахи у слов'ян вважалися провідниками у потойбічний світ.
  • Якщо синиця б'ється у вікно. В давнину синицю асоціювали з птахом щастя, який приносить удачу і хороші новини -- самотня людина знайде свою половинку, в родині буде довгоочікуване поповнення, зростуть доходи глави сім'ї. Хоча є і інші, негативні повір'я щодо синиці. Згідно з цими повір'ями, синиця є птахом смерті. Вона уособлює душу померлого родича, який прийшов за кимось із близьких. 
  • Горобець, який постукав у вікно  попереджає про проблеми з фінансами. 

А ще в давнину мала певне тлумачення власне поведінка птаха

  • Якщо птах неспокійний — варто насторожитися, а якщо він заглядає у ваше вікно з цікавістю — не чекайте на неприємності. 
  • Якщо птах залетів у будинок і сів — чекайте на поповнення в сім'ї чи гостей.
  • Якщо птах просто вдарився, але не розбився, то боятися нічого.
  • Якщо птах так сильно вдарився у вікно, що розбився й залишив кровавий слід з пір’ям, чекайте біди.
  • Якщо незаміжня дівчина побачила як пташка постукала у вікно – вона незабаром вийде заміж.
  • Якщо пташка вдарилась у вікно машини, то в дорозі потрібно бути обережнішим.
  • Якщо пташка постійно й наполегливо стукає у вікно, будьте уважні та обережні. Вона намагається попередити про неприємності та небезпеку.

Але майте на увазі якщо є якісь фактори, які провокують птахів битися у вікно, наприклад, діти ганяють птахів, то це не має нічого спільного з прикметами.

Що потрібно зробити, щоб уникнути негативних наслідків

  • Якщо вікно забруднене чи навіть розбите пташкою — помийте його чи замініть.
  • Полікуйте травмованого птаха самостійно, або віднесіть у ветеринарну клініку. Мертву пташку віднесіть якомога далі від оселі.
  • Погодуйте птахів, особливо тих, які стукалися у вікно.
  • Не робіть сумнівні справи, не беріть кредити,  борг.
  • Найкращий засіб – це не вірити в прикмету, хоча б тому, що іноді пташки бачать своє відображення у вікні та летять на нього.

Майте на увазі, що народні прикмети – не є наукою, прикмети та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформацію не потрыбно сприймати занадто серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
394
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