Порнозвезда продает свои яйцеклетки, чтобы "ее замечательные гены распространились по миру"

В Великобритании порнозвезда и модель Аэлла продает свои яйцеклетки, чтобы "ее прекрасные гены распространились по миру".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Аэлла заявила, что она готова стать доноркой яйцеклеток для пар, которые не могут забеременеть естественным путём. За это она просит финансовое вознаграждение.

Порнозвезда отметила, что она согласилась на такой шаг, чтобы "ее прекрасные гены распространились по миру", поскольку девушка не планирует пока беременеть.

Фото: Aella_Girl/Twitter

Ранее Аэлла стала известной и потому, что опубликовала статистику, где указано, что она мылась только 37 раз в год.

Напомним, жительница Великобритании решила увеличить грудь. Чтобы сэкономить, она уехала в Турцию, где стоимость сделки была вдвое дешевле. После этого импланты стали выпадать.

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