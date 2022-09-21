Что такое вещий сон

С точки зрения психологии сон как таковой является результатом работы мозга, который, как известно, никогда не спит. Всю жизнь мозг моделирует реальность, учитывая опыт, получаемый через слух, обоняние, зрение, перерабатывая миллионы сигналов в секунду. Днем осознать результаты такой работы мозг не может, мешает сознание. Ночью, когда наше сознание спит, подсознание спокойно обрабатывает всю информацию за день, и мы видим образы, демонстрирующие подсознание. Именно с помощью образов мозг помогает человеку понять ситуацию. По сути эти образы-модели, строящие мозг и являются пророческими снами.

С давних времен снам придавали особое значение — считалось, что если соблюсти определенные традиции и произнести заветные слова, можно увидеть ночью свое будущее. Считается, что вещие сны снятся в определенные дни года и недели, на праздники, особое внимание в народе всегда уделялось снам во время Святочной недели, начиная с Рождества до Крещения.

В какие дни снятся пророческие сны

В ночь с воскресенья на понедельник снятся пустые сны. Эмоций и переживаний у них может быть много, а пророчеств — не очень. Но если приснившийся на понедельник сон яркий и запоминающийся, его можно попытаться расшифровать. Возможно, он подскажет решение какой-нибудь мелкой жизненной задачи, но искать в ней глубокого решающего смысла не стоит.

С понедельника на вторник также снятся простые, а не вещие сны.

А вот со вторника на среду сны могут сбываться. Причем достаточно быстро, в течение двух недель. Если сон со знаком плюс, лучше приложить максимум усилий, чтобы он воплотился в реальности. А если отрицательный, напротив, стоит постараться сделать так, чтобы сновидение не сбылось. В сущности, вторник — день выбора, когда приходится решать, хотите ли вы, чтобы сон обернулся действительностью или нет.

Сны со среды на четверг чаще всего пустые. В этих снах обычно нет пророчеств, зато есть «колокольчики», касающиеся вашего характера, личных качеств. Попытайтесь разгадать, о чем сигнализирует психика — это поможет поработать с собой.

Сны с четверга на пятницу — вещие, принято считать в народе. Пятница считается особым днем - в Страстную пятницу распяли Иисуса Христа. Сновидения сбываются в срок до трех лет.

С пятницы на субботу снятся обычные сны. Расшифровывать их — только время терять. Но если в пятницу вам снится романтический сюжет, он прямо намекает на отношения со второй половинкой. Плохой сон «о любви» не предвещает ничего хорошего.

Сновидения с субботы по воскресеньям могут сбыться до обеда. Предвещаемые ими события зависят от настроения сна. Субботний сон следует анализировать более внимательно. Он может сбыться уже до обеда. Кроме того, говорят, что приснившийся в субботу сон может предсказать, что ждет ваших близких. Часто в субботу снятся страшные сны. Их не нужно бояться, но стоит принять во внимание.

Имейте в виду, что значение снов, равно как и астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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