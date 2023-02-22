В Харькове прогремели мощные взрывы: есть первые данные о "прилетах"

Российские оккупационные войска утром 22 февраля во время масштабной воздушной тревоги обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксированы в Киевском районе города.

Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительным данным, под прицелом оккупантов оказались объекты инфраструктуры. Терехов говорит, что по Киевскому району города Харькова было четыре удара.

"Враг целит по промышленным объектам. Относительно жертв и разрушений — информация сейчас уточняется", — говорит мэр города.

В свою очередь, Синегубов со ссылкой на данные Областного центра экстренной медицинской помощи сообщил, что ранения получили два человека.

"Они в легком состоянии получают помощь специалистов", — добавил чиновник.

Как сообщалось, в Украине после 9 часов утра 22 февраля объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности вражеской авиации.

Напомним, в Харькове около 10:30 во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов.

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