В Харькове раздались взрывы: что известно

Возможны еще пуски ракет с территории России, предупреждает мэр Харькова.

Сегодня, 22 февраля, в Харькове во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны", — написал он на своем канале в Telegram.

О вражеских обстрелах сообщил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупнты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — проинформировал он.

Отметим, что воздушная тревога объявлена в Харьковской области в 09:06 и уже длится более полутора часа.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Не пренебрегайте личной безопасностью.

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