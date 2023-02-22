У Харкові пролунали вибухи: що відомо

Можливі ще пуски ракет з території Росії, попереджає мер Харкова.

Сьогодні, 22 лютого, у Харкові під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні", - написав він на своєму каналі в Telegram.

Про ворожі обстріли повідомив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", - поінформував він.

Зазначимо, повітряна тривога оголошена у Харківській області о 09:06 і вже триває понад півтори години.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Не нехтуйте особистою безпекою.

Читайте також: