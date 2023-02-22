У Харкові пролунали вибухи: що відомо

Можливі ще пуски ракет з території Росії, попереджає мер Харкова.
Сьогодні, 22 лютого, у Харкові під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні", - написав він на своєму каналі в Telegram.
Про ворожі обстріли повідомив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", - поінформував він.
Зазначимо, повітряна тривога оголошена у Харківській області о 09:06 і вже триває понад півтори години.
Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Не нехтуйте особистою безпекою.
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