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У кількох українських областях пролунала повітряна тривога

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У кількох українських областях пролунала повітряна тривога

Фото: Pexels

Вдруге за ніч в Україні лунає повітряна тривога.

В деяких областях України оголошена повітряна тривога вранці 22 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

© соцмережі
Фото: соцмережі

Згідно з інформацією моніторингових пабліків, існує загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході. Зокрема, ЗРК С-300 - до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Спостерігайте за офіційними повідомленнями влади. 

Нагадаємо, що у ніч проти 22 лютого під час повітряної тривоги у Сумах та Дніпрі відбулися вибухи

Зокрема, у Сумах спрацювала система ППО

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Дата публікації
Перегляди
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