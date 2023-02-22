У кількох українських областях пролунала повітряна тривога

Вдруге за ніч в Україні лунає повітряна тривога.

В деяких областях України оголошена повітряна тривога вранці 22 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Фото: соцмережі

Згідно з інформацією моніторингових пабліків, існує загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході. Зокрема, ЗРК С-300 - до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску.

Не нехтуйте особистою безпекою. Спостерігайте за офіційними повідомленнями влади.

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Нагадаємо, що у ніч проти 22 лютого під час повітряної тривоги у Сумах та Дніпрі відбулися вибухи.

Зокрема, у Сумах спрацювала система ППО.

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