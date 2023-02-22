РФ провалила випробування ракети "Сармат" під час візиту Байдена до України - CNN

За словами двох офіційних осіб США, які обізнані із цим питанням, Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, схоже, зазнала невдачі, коли президент Джо Байден був до України в понеділок.

Про це пише CNN.

За словами одного чиновника, Росія заздалегідь повідомила Сполучені Штати Америки про запуск, ймовірно, через лінію зв’язку з російськими військовими. Інший чиновник сказав, що випробування не становить небезпеки для Сполучених Штатів Америки і що США не розглядають випробування як аномалію чи ескалацію.

Випробування важкої ракети «Сармат», яку на Заході прозвали Сатана II і, яка здатна доставляти кілька ядерних боєголовок, виявилися невдалими, заявили офіційні особи. Його успішно випробували раніше, і якби цей раз це спрацювало, то офіційні особи США вважають, що президент Росії Володимир Путін наголосив би на цьому випробуванні у своєму виступі перед нацією у вівторок.

Натомість у своїй промові Путін не згадав про запуск. Однак він офіційно оголосив, що Росія призупинить участь його країни в новому договорі про скорочення ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами Америки, ставлячи під загрозу останню угоду, яка регулює два найбільші ядерні арсенали у світі.

Час тесту свідчить про те, що США та Росія спілкувалися через кілька різних каналів на початку цього тижня з метою розв’язання конфлікту — офіційні особи США також повідомили росіян у неділю ввечері, за години до візиту Байдена до Києва, що президент здійснить поїздку до українській столиці, заявив у понеділок радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Водночас CNN звернулася за коментарем до посольства Росії у Вашингтоні.

Нагадаємо, що раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував чергові заяви Путіна про балістичні ракети "Сармат".

Додамо, що ще торік російський диктатор Володимир Путін заявляв, що балістична ракета Сармат "стане на бойове чергування" до кінця року.

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