Астрологічний прогноз на 22 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні не варто не лише розпочинати важливі професійні проєкти, а й взагалі щось робити – краще продовжувати вже розпочаті справи: чим менш значущими вони будуть, тим успішнішими виявиться їхнє виконання.

Символ дня: Леопард.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, лимонний, бурштиновий.

Щасливі камені дня: карнеол, джеспіліт, пірит.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, є тривалими і, як правило, погано піддаються лікуванню, тому чим швидше почнеться їх лікування, тим краще. Під забороною сьогодні – втім, як завжди – перебуває самолікування.

Харчування дня: не можна зловживати алкогольними напоями та кавою.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна садити на розсаду насіння рослин із їстівною надземною частиною – квасолю, горох, огірки, капусту, помідори.

Магія та містика дня: можна виготовляти зілля з лікарських рослин. Будь-які ворожіння перебувають під забороною.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються дуже рідко, тому можна їх проігнорувати.

Табу дня: розлита олія є поганою прикметою.

Афоризм дня: "Істина – у простоті, а не в безладному нагромадженні сумбурних речей" (Ісаак Ньютон).

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