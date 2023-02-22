Астрологический прогноз на 22 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: сегодня не стоит не только начинать важные профессиональные проекты, но и вообще что-либо предпринимать – лучше продолжать уже начатые дела: чем менее значимыми они будут, тем более успешными окажется их исполнение.

Символ дня: леопард.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, лимонный, янтарный.

Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, пирит.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, являются продолжительными и, как правило, плохо поддающимися лечению, поэтому чем быстрее начнется их лечение, тем лучше. Под запретом сегодня – впрочем, как и всегда – находится самолечение.

Питание дня: нельзя злоупотреблять алкогольными напитками и кофе.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: можно сажать на рассаду семена растений со съедобной надземной частью – фасоль, горох, огурцы, капусту, помидоры.

Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из лекарственных растений. Любые гадания находятся под запретом.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются крайне редко, поэтому можно их проигнорировать.

Табу дня: пролитое растительное масло является плохой приметой.

Афоризм дня: "Истина – в простоте, а не в беспорядочном нагромождении сумбурных вещей" (Исаак Ньютон).

Читайте также: