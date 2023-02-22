Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время — СМИ

Вопрос о визите израильского премьера рассматривается, сказал один из чиновников.

Премьер-министр сначала придерживался осторожного подхода к войне в Украине, но после вступления в должность выразил большую поддержку пострадавшей от войны стране.

Об этом пишет Israel Hayom.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху может в ближайшее время приехать в Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, стало известно СМИ после разговоров с официальными лицами.

Чиновники подтвердили, что этот вопрос рассматривается, хотя офис премьер-министра отказался комментировать этот вопрос.

С момента полномасштабного вторжения Нетаньяху в целом придерживался осторожного подхода к возвращению к власти. Однако после вступления в должность он несколько раз подчеркнул, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружений и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Поскольку визит Коэна не вызвал резкой реакции со стороны России, чиновники считают, что в этих обстоятельствах Нетаньяху может посетить Киев, не вызывая ажиотажа в Москве.

Официальные лица считают, что, учитывая его международный статус, Нетаньяху должен следовать примеру визита в Киев американского президента Джо Байдена, что и побудило израильского премьера к рассмотрению визита.

Украинский чиновник сообщил Israel Hayom, что премьер-министру уже отправлено приглашение, но дата визита еще не определена.

Также в понедельник Киев принимал израильских законодателей.

Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в его офисе на встрече, которая длилась около часа и говорила об увеличении помощи Израилю и израильско-украинскому сотрудничеству против Ирана на международной арене.

В совместном заявлении после встречи они подчеркнули, что Израиль как западное государство, знающее «значение защиты от несправедливой агрессии и непрерывного обстрела мирного населения», не должно оставаться в стороне и увеличивать свою поддержку Украины значительно.

Пока Иерусалим воздерживается от предоставления Киеву оружия и систем защиты, опасаясь спровоцировать конфликт с Россией, имеющей военное присутствие в Сирии. Он избрал путь гуманитарной помощи и была первой страной, которая открыла полевой госпиталь на территории Украины после начала войны.

Добавим, что ранее глава МИД Израиля прибыл в Киев.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в интервью CNN, что его страна рассматривает возможность передачи Украине своего оружия.

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