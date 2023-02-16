Глава МИД Израиля прибыл в Киев: фото

Главный израильский дипломат встретится, в частности, с президентом Украины и посетит Бучу и Бабий Яр.

Сегодня, 16 февраля, глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Это первый визит израильского дипломата в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

О своем визите глава МИД Израиля сообщил в Twitter.

"Сейчас я прибыл в Киев. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полноценной работе", — сообщил Эли Коэн.

Кроме того, министр планирует посетить Бучу и Бабий Яр.

Дипломат опубликовал фото у поезда и отметил, что "прибыл сказать, что Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту".

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в интервью CNN, что его страна рассматривает возможность передачи Украине своего оружия.

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