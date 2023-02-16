Голова МЗС Ізраїлю прибув до Києва: фото

Сьогодні, 16 лютого, чільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського дипломата до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про свій візит очільник МЗС Ізраїлю повідомив у Twitter.

"Зараз я прибув до Києва. Я зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою, відкрию посольство Ізраїлю в Києві, яке повернеться до безперервної та повноцінної діяльності,", - повідомив Елі Коен.

Також міністр планує відвідати Бучу та Бабин Яр.

Дипломат опублікував фото біля потяга і зазначив, що "прибув сказати, що Ізраїль підтримує Україну та український народ у важку хвилину".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю CNN, що його країна розглядає можливість передавання Україні своєї зброї.

Читайте також: