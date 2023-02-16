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Голова МЗС Ізраїлю прибув до Києва: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Голова МЗС Ізраїлю прибув до Києва: фото

Голова МЗС Ізраїлю прибув до Києва, фото Елі Коен, Twitter

Головний ізраїльський дипломат зустрінеться зокрема із президентом України та відвідає Бучу і Бабин Яр.

Сьогодні, 16 лютого, чільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського дипломата до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про свій візит очільник МЗС Ізраїлю повідомив у Twitter.

"Зараз я прибув до Києва. Я зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою, відкрию посольство Ізраїлю в Києві, яке повернеться до безперервної та повноцінної діяльності,", - повідомив Елі Коен.

Також міністр планує відвідати Бучу та Бабин Яр.

Дипломат опублікував фото біля потяга і зазначив, що "прибув сказати, що Ізраїль підтримує Україну та український народ у важку хвилину".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю CNN, що його країна розглядає можливість передавання Україні своєї зброї.

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Дата публікації
Перегляди
1081
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