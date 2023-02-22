"Две-три недели": стало известно, когда Украина получит Leopard 2 от Польши

Стало известно, что Польша предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение ближайших двух-трех недель после завершения подготовки украинских войск на этих боевых машинах.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сообщение польского МИД.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что его страна поддерживает и отправку истребителей в Украину, но еще должен быть достигнут консенсус между странами НАТО.

"Так же как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны на украинской войне. Но мы являемся членом НАТО и хотим достичь согласия по всем таким вопросам, чтобы участвовать". в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", – резюмировал представитель.

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Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

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