Нетаньягу може відвідати Київ найближчим часом - ЗМІ

Питання про візит ізраїльського прем'єра розглядається, сказав один із чиновників.

Прем'єр-міністр спочатку дотримувався обережного підходу до війни в Україні, але після вступу на посаду висловив більшу підтримку постраждалій від війни країні.

Про це пише Israel Hayom.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу може найближчим часом приїхати в Україну і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, стало відомо ЗМІ після розмов з офіційними особами.

Чиновники підтвердили, що це питання розглядається, хоча офіс прем'єр-міністра відмовився коментувати це питання.

З моменту повномасштабного вторгнення Нетаньягу загалом дотримувався обережного підходу до повернення до влади. Однак після вступу на посаду він кілька разів наголосив, що Ізраїль розгляне можливість надання Україні систем озброєнь і навіть схвалив візит міністра закордонних справ Елі Коена до Києва.

Оскільки візит Коена не викликав різкої реакції з боку Росії, чиновники вважають, що за цих обставин Нетаньяху може відвідати Київ, не викликаючи ажіотажу в Москві.

Офіційні особи вважають, що, враховуючи його міжнародний статус, Нетаньягу повинен наслідувати приклад візиту до Києва американського президента Джо Байдена, що й спонукало ізраїльського прем'єра до розгляду візиту.

Український чиновник повідомив Israel Hayom, що прем'єр-міністру вже надіслано запрошення, але дата візиту ще не визначена.

Також у понеділок Київ приймав ізраїльських законодавців.

Вони зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським у його офісі на зустрічі, яка тривала близько години та говорила про збільшення допомоги Ізраїлю та ізраїльсько-українську співпрацю проти Ірану на міжнародній арені.

У спільній заяві після зустрічі вони підкреслили, що Ізраїль як західна держава, яка знає «значення захисту від несправедливої агресії та безперервного обстрілу мирного населення», не повинна залишатися осторонь і збільшувати свою підтримку України значно.

Поки що Єрусалим утримується від надання Києву зброї та систем захисту, побоюючись спровокувати конфлікт із Росією, яка має військову присутність у Сирії. Натомість він обрав шлях гуманітарної допомоги і була першою країною, яка відкрила польовий госпіталь на території України після початку війни.

Додамо, що раніше очільник МЗС Ізраїлю прибув до Києва.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю CNN, що його країна розглядає можливість передавання Україні своєї зброї.

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