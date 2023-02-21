22 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 22 лютого, в православному календарі — день пам’яті святого Панкратія. Згідно з переказами, він був сучасником Ісуса Христа. Його батьки жили в Антіохії і коли почули про чудеса Господні, вирішили поїхати до Єрусалима. Батько Панкратія сильно зблизився з учнями Сина Божого, особливо тісно спілкувався з апостолом Петром.

Коли Ісус Христос вознісся на небо, один з апостолів прийшов до батьків Панкратія і їх охрестив. Коли батьки померли, юнак продав все своє майно, щоб піти жити до печер. Весь свій час там він присвячував молитвам і тяжкій праці. Пізніше він подорожував з апостолами Петром і Павлом. Саме вони висвятили його в єпископи міста Тавроменії.

Панкратій неодноразово просвіщав людей та відстоював віру. Також на посту єпископа займався будівництвом храму. Там приймав усіх, хто хотів дізнатися про Бога, та проводив богослужіння. Зовсім скоро місто прийняло християнство. Все своє життя Панкратій мудро керував паствою. Однак закінчив своє життя, коли його вбили язичники.

На честь святого 22 лютого в народі святкують свято — Панкратів день.

Церковне свято 22 лютого — день пам'яті мученика Никифора Антіохійського

Жив він у місті Антіохія Сирійська. Там же мешкав і пресвітер Саприкій. Никифор дуже близько дружив з ним та навіть вважав майже братом. На жаль, підступи ворогів розсварили друзів і вони припинили розмовляти один з одним.

Настав час, і Никифор свою помилку зрозумів. Він покаявся та прийшов до Саприкія, щоб попросити вибачення. Та друг його не пробачив. В той час імператори Валеріан та Галієн розпочали гоніння на християн. На суд першого схопили Саприкія. Він вірив у Христа дуже твердо і не похитнувся у своїй вірі. Його довго катували, а потім засудили до смерті. Коли вели Саприкія на страту, Никифор знову зі сльозами на очах попросив у нього вибачення.

Однак пресвітер не захотів пробачати, бо мав запеклість у своєму серці. Раптом Господь забрав у нього свою благодать. Злякався Саприкій смерті і поклонився ідолам. Никифор благав друга прислухатися до свого серця та не зрікатися Господа. Потім попросив катів стратити його замість друга. Кати донесли слова до імператора і той погодився.

Прикмети 22 лютого

Народні прикмети 22 лютого / Фото: Pexels

якщо сильно холодно — вже не буде снігопадів;

відлига означає — вдарять морози;

в цей день верещать свині — чекайте на те, що погода зіпсується;

холоднеча вказує — березень буде теплим.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети кажуть, що цього дня не варто робити дівчатам компліменти, бо їхня краса зів'яне. Також намагалися не хвалити дітей, бо ті могли стати ледачими. Краще нічого не піднімати з землі, особливо гроші, щоб не забрати на себе негативну енергетику іншої людини.

Що можна робити завтра

Наші предки цього дня починали плести взуття, яке селяни взували на босу ногу. Воно досить швидко зношувалося, тому на нього був шалений попит. Жінки в цей день займалися домашнім господарством: прибирали, прали, прасували.

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