22 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 22 февраля, в православном календаре день памяти святого Панкратия. Согласно преданию, он был современником Иисуса Христа. Его родители жили в Антиохии и, когда услышали о чудесах Господних, решили поехать в Иерусалим. Отец Панкратия сильно сблизился с учениками Сына Божия, особенно тесно общался с апостолом Петром.

Когда Иисус Христос вознесся на небо, один из апостолов пришел к отцам Панкратия и их окрестил. Когда родители умерли, юноша продал все свое имущество, чтобы уйти в пещеру. Все свое время там он посвящал молитвам и тяжкому труду. Позже он путешествовал с апостолом Петром и Павлом. Именно они рукоположили его во епископы города Тавромении.

Пакратий не раз просвещал людей и отстаивал веру. Также на посту епископа занимался строительством храма. Там принимал всех, кто хотел узнать Бога и совершал богослужения. Совсем скоро город принял христианство. Всю свою жизнь Панкратий мудро управлял паствой. Однако кончил свою жизнь, когда его убили язычники.

В честь святого 22 февраля в народе празднуют праздник — Панкратов день.

Церковный праздник 22 февраля — день памяти мученика Никифора Антиохийского

Жил он в городе Антиохия Сирийская. Там же жил и пресвитер Сапрыкий. Никифор очень близко дружил с ним и даже считал почти братом. К сожалению, происки врагов рассорили друзей и они перестали разговаривать друг с другом.

Прошло время и Никифор свою ошибку сообразил. Он покаялся и пришел в Саприкию, чтобы попросить прощения. Но друг его не простил. В то время императоры Валериан и Галиен приступили к гонениям христиан. На суд первого схватили Сапрыкию. Он верил в Христа очень твердо и не пошатнулся в своей вере. Его долго пытали, а затем приговорили к смерти. Когда вели Саприкия на казнь, Никифор снова со слезами на глазах попросил у него прощения.

Однако пресвитер не захотел прощать, потому что имел ожесточение в своем сердце. Вдруг Господь отнял у него свою благодать. Испугался Саприкой смерти и поклонился идолам. Никифор умолял друга прислушиваться к своему сердцу и не отрекаться от Господа. Потом попросил палачей казнить его вместо друга. Палачи донесли слова до императора и тот согласился.

Приметы 22 февраля

Народные приметы 22 февраля / Фото: Pexels

если 22 февраля очень холодно, то уже не будет снегопадов;

оттепель означает, что ударят морозы;

в этот день визжат свиньи — ждите, что погода испортится;

стужа указывает, что март будет теплым.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы говорят, что в этот день не стоит делать девушкам комплименты, потому что их красота увядает. Также пытались не хвалить детей, потому что могли стать ленивыми. Лучше ничего не поднимать с земли, особенно деньги, чтобы не забрать на себя отрицательную энергетику другого человека.

Что можно делать завтра

Наши предки 22 февраля начинали плести обувь, которую крестьяне обували на босу ногу. Они довольно быстро изнашивались, поэтому на них был безумный спрос. Женщины в этот день занимались домашним хозяйством: убирали, стирали, гладили.

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