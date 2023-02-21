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Россияне обстреливают Харьковщину, есть раненый: первые детали

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Россияне обстреливают Харьковщину, есть раненый: первые детали

Фото: Associated Press

Ранен пожилой мужчина, состояние которого средней тяжести.

Российские оккупационные войска днем 21 февраля обстреляли Харьковскую область. В результате атаки в Купянске ранен мужчина, которого забрали в медучреждение.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его данным, Купянск россияне атаковали около 13:00. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего ранен пожилой мужчина.

"К сожалению, ранение получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", — сообщил руководитель области.

Также Синегубов рассказал, что оккупанты стреляют по жилому сектору в Двуречной и Волчанске. Там уже есть повреждения домов из-за обстрелов армии РФ.

"Кроме того, враг обстреливает пгт Двуречную и Волчанск. Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов", — пишет Синегубов.

Напомним, 21 февраля войска РФ обстреляли и Очаков, есть раненый.

Также российские оккупанты 21 февраля атаковали Херсон. Сообщается, что россияне попали в магазин и две многоэтажки. Есть информация о жертвах и раненых.

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Дата публикации
Просмотры
1470
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