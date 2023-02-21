Россияне обстреливают Харьковщину, есть раненый: первые детали

Ранен пожилой мужчина, состояние которого средней тяжести.
Российские оккупационные войска днем 21 февраля обстреляли Харьковскую область. В результате атаки в Купянске ранен мужчина, которого забрали в медучреждение.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По его данным, Купянск россияне атаковали около 13:00. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего ранен пожилой мужчина.
"К сожалению, ранение получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", — сообщил руководитель области.
Также Синегубов рассказал, что оккупанты стреляют по жилому сектору в Двуречной и Волчанске. Там уже есть повреждения домов из-за обстрелов армии РФ.
"Кроме того, враг обстреливает пгт Двуречную и Волчанск. Бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов", — пишет Синегубов.
Напомним, 21 февраля войска РФ обстреляли и Очаков, есть раненый.
Также российские оккупанты 21 февраля атаковали Херсон. Сообщается, что россияне попали в магазин и две многоэтажки. Есть информация о жертвах и раненых.
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