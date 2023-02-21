Полякова растрогала теплой встречей с ранеными защитниками, для которых собирала деньги на протезирование

Певица Оля Полякова с морпехом Михаилом Диановым посетила Национальный реабилитационный центр, для которого собирала средства на протезирование украинских военных.

Исполнительница и военный приехали в медучреждение, чтобы поддержать пациентов, которые проходят реабилитацию и протезирование в центре "Незламні". Оля Полякова отметила, что встреча с ранеными военными была очень теплой и эмоциональной. В частности, артистке больно смотреть, что с защитниками сделала война. В то же время исполнительница отметила, что военные, несмотря на серьезные ранения, не падают духом.

Фото: пресс-служба Оли Поляковой

"Это особые эмоции, когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселые, вдохновленные. Даже если они потеряли концовку, все равно у них внутри есть стержень. Это сильные люди. Главное сейчас их протезировать и реабилитировать", — подчеркнула артистка.

Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Тем временем Михаил Дианов встретил в центре "Незламні" своего побратима из Мариуполя, который уже получил свой протез.

Фото: пресс-служба Оли Поляковой

"Я счастлив, что в Украине есть такой центр. Здесь я увидел военных с современными, бионическими протезами. И очень рад, что у них есть возможность вернуться к полноценной жизни", — отметил морпех.

Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Напомним, в прошлом году Оля Полякова стала послом Национального реабилитационного центра "Незламні". Артистка вместе с благотворительной платформой dobro.ua запустила проект "Разом нас мільйони", целью которого было собрать один миллион гривен на бионические протезы для украинцев, которые пострадали из-за войны.

Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Средств удалось собрать больше, чем планировалось, а это 2,5 млн гривен. Между тем Михаил Дианов, которому украинцы переводили деньги на лечение руки, пожертвовал проекту 1,7 млн гривен.

Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Присоединиться к благотворительному делу может каждый. Стоит только зайти на сайт dobro.ua – проект "Разом нас мільйони" – и нажать "підтримати".

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