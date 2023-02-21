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Приезд Байдена в Киев является кульминацией унижения Путина — эксперт

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
952
Время на прочтение
1 мин
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Приезд Байдена в Киев является кульминацией унижения Путина — эксперт

Джо Байден / Фото: Associated Press

Приезд американского президента Байдена в Киев является кульминацией унижения Путина.

Визит президента США Джо Байдена в Украину 20 февраля стал кульминацией унижения Путина.

Такое мнение высказал российский математик, публицист и политический деятель из США Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freedom.

"Я соглашаюсь с самой популярной формулировкой в российских соцсетях среди так называемых "легендарных патриотических блоггеров", то есть сторонников войны: "Байден гуляет по Киеву — это пощечина всем нам и, прежде всего, нашему президенту", — заявил Андрей Пионтковский.

Напомним, что президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Дата публикации
Просмотры
952
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