Приезд Байдена в Киев является кульминацией унижения Путина — эксперт

Приезд американского президента Байдена в Киев является кульминацией унижения Путина.
Визит президента США Джо Байдена в Украину 20 февраля стал кульминацией унижения Путина.
Такое мнение высказал российский математик, публицист и политический деятель из США Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freedom.
"Я соглашаюсь с самой популярной формулировкой в российских соцсетях среди так называемых "легендарных патриотических блоггеров", то есть сторонников войны: "Байден гуляет по Киеву — это пощечина всем нам и, прежде всего, нашему президенту", — заявил Андрей Пионтковский.
Напомним, что президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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