Приїзд а Байдена в Київ є кульмінацією приниження Путіна — експерт

Візит президента США Джо Байдена до України 20 лютого став кульмінацією приниження Путіна.

Таку думку висловив російський математик, публіцист і політичний діяч із США Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу “Freedom”.

“Я погоджуюсь з найпопулярнішим формулюванням у російських соцмережах серед так званих “легендарних патріотичних блогерів”, тобто прибічників війни: “Байден гуляє Києвом - це ляпас всім нам і, перш за все, нашому президенту”, - заявив Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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