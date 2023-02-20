"Візит Байдена до Києва все змінив": експерт про майбутнє звернення Путіна

Через приїзд американського лідера до Києва заява Путіна, яку він має озвучити днями, може зазнати змін.

Очільник Кремля Володимир Путін готує звернення до Федеральних зборів Росії. Утім, неанонсований візит президента США Джо Байдена до України змінить першочергову мету цієї промови.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Візит Байдена до України перетасував усі карти Путіну та зламав усі наративи російської пропаганди, які вони цього тижня намагалися просувати. Тому зараз у терміновому порядку у Путіна будуть перебудовувати програму промови", - вважає експерт.

На його думку, кремлівський диктатор перш за все заявить про необхідність продовження так званої "військової операції", адже світова спільнота, зокрема країни НАТО, продовжують об'єднуватися в боротьбі проти Путіна.

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"Також прогнозовано, що Путін вчергове намагатиметься підняти бойових дух серед населення", - додав полковник запасу ЗСУ.

Додамо, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

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