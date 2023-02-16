Що оголосить Путін у посланні 21 лютого: прогноз аналітиків ISW

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Послання президента РФ до Федеральних зборів, Держдуми та Ради Федерації Росії – це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року. 2022 року Путін кілька разів відкладав своє щорічне послання до Федеральних зборів, ймовірно, сподіваючись зрештою використати цю промову, щоб відсвяткувати масштабні перемоги Росії в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких перемог і на тлі загостреної критики керівництва Кремля війна", зазначили аналітики ISW.

Вони звернули увагу на те, що останніми місяцями Путін виступав із невражаючими зверненнями з нагоди символічних ювілеїв і дат і, ймовірно, запланував свою перенесену промову на першу річницю визнання Росією "ДНР" і "ЛНР".

"Путін, ймовірно, переупакує російські заходи щодо інтеграції окупованих територій до Російської Федерації як нове досягнення. Путін міг би оголосити про початок наступної хвилі мобілізації, хоча більшість індикаторів і оцінок свідчать про те, що він не зробить цього зараз", – вважають у ISW.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що, проводячи у Росії низку офіційних заходів перед річницею війни, Кремль готує суспільство до нової хвилі мобілізації.

Перед річницею вторгнення, Володимир Путін збирається виступити перед Федеральними зборами. Минулого року виступ скасували начебто через "напружений графік" Путіна. Тепер підготовку до виступу знову відновили.

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