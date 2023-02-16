Что объявит Путин в послании 21 февраля: прогноз аналитиков ISW

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры о дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Послание президента РФ к Федеральному собранию, Госдуме и Совету Федерации России – это ежегодная речь, внесенная в российскую конституцию в феврале 1994 года. В 2022 году Путин несколько раз откладывал свое ежегодное послание к Федеральному собранию, вероятно, надеясь, в конце концов, использовать эту речь, чтобы отпраздновать масштабные победы России в Украине, но не смог это сделать из-за отсутствия таких побед и на фоне обостренной критики руководства Кремля война", -отметили аналитики ISW.

Они обратили внимание на то, что в последние месяцы Путин выступал с неописуемыми обращениями по поводу символических юбилеев и дат и, вероятно, запланировал свою перенесенную речь на первую годовщину признания Россией "ДНР" и "ЛНР".

"Путин, вероятно, переупакует российские меры по интеграции оккупированных территорий в Российскую Федерацию как новое достижение. Путин мог бы объявить о начале следующей волны мобилизации, хотя большинство индикаторов и оценок свидетельствуют о том, что он не сделает этого сейчас", – считают в ISW .

Напомним, украинская разведка считает, что, проводя в России ряд официальных мероприятий перед годовщиной войны, Кремль готовит общество к новой волне мобилизации.

Перед годовщиной вторжения Владимир Путин собирается выступить перед Федеральным собранием. В прошлом году выступление отменили вроде бы из-за "напряженного графика" Путина. Теперь подготовку к выступлению снова возобновили.

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