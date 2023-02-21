Россия снова обстреляла Очаков: есть раненый

Во вторник, 21 февраля, российская армия обстреляла Очаков Николаевской области. В результате вражеской атаки есть раненый.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

"Около 12:00 произошел очередной обстрел Очакова. Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", — рассказал он.

Напомним, начались 363 сутки российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: