Россия снова обстреляла Очаков: есть раненый

Раненому оказали медпомощь.
Во вторник, 21 февраля, российская армия обстреляла Очаков Николаевской области. В результате вражеской атаки есть раненый.
Об этом сообщил руководитель Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
"Около 12:00 произошел очередной обстрел Очакова. Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", — рассказал он.
Напомним, начались 363 сутки российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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