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Россия снова обстреляла Очаков: есть раненый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
683
Время на прочтение
1 мин
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Россия снова обстреляла Очаков: есть раненый

Фото: Associated Press

Раненому оказали медпомощь.

Во вторник, 21 февраля, российская армия обстреляла Очаков Николаевской области. В результате вражеской атаки есть раненый.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

"Около 12:00 произошел очередной обстрел Очакова. Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", — рассказал он.

Напомним, начались 363 сутки российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Дата публикации
Просмотры
683
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