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Росія знову обстріляла Очаків: є поранений

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росія знову обстріляла Очаків: є поранений

Фото: Associated Press

Пораненому надали меддопомогу.

У вівторок, 21 лютого, російська армія обстріляла Очаків Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки є поранений.

Про це повідомив керівник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Близько 12.00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу", - розповів він.

Нагадаємо, розпочалася 363 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

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Дата публікації
Перегляди
490
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