Росія знову обстріляла Очаків: є поранений

Пораненому надали меддопомогу.
У вівторок, 21 лютого, російська армія обстріляла Очаків Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки є поранений.
Про це повідомив керівник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.
"Близько 12.00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу", - розповів він.
Нагадаємо, розпочалася 363 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Читайте також:
- Ранковий обстріл Херсона: окупанти влучили у зупинку громадського транспорту – є загиблі та поранені
- У Зеленського пояснили, якої зброї потребує Україна на нинішньому етапі війни
- "Вдалося зменшити темпи росіян": військовий про ситуацію в Бахмуті