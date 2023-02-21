"Удалось сбавить темпы россиян": военный о ситуации в Бахмуте

Украинский защитник, солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка "Легион Свободы", Юрий Сиротюк рассказал, какая сейчас ситуация в Бахумуте.

Об этом пишет 24 канал.

По словам бойца, Вооруженные силы Украины высокой ценой уже восьмой месяц обороняют Бахмут. Он отмечает, что сейчас действительно удалось подавить наступательные темпы россиян.

"Но правдой является то, что противник не останавливается ни на мгновение. Ежедневно продолжаются штурмовые действия, в частности сейчас. Мы эти штурмовые действия срываем, уничтожаем и отвергаем врага", — пояснил он.

Защитник отмечает, что после этого враг переходит к методическим артиллерийским атакам, танковым и минометным обстрелам. Так что город под беспощадным артиллерийским огнем.

"Противник по квадратам, метр за метром, дом за домом уничтожает абсолютно всю гражданскую инфраструктуру", – сосредоточил внимание он.

Также он рассказал, что на южном фронте россияне пытаются снова возобновить наступательные действия в направлении Ивановского – с южных окрестностей Бахмута.

Однако в Бахмуте все еще остаются гражданские, речь идет в основном о стариках. Сегодня они выживают в городе без света и отопления. Вместо воды собирают снег, а для обогрева используют ветки деревьев.

"Мы этим людям предлагаем выезжать, помогаем выезжающим", — отметил он.

Впрочем, боец отмечает, что о даже минимальной безопасности в городе говорить нельзя. По его словам, военные ВСУ видели под Соледаром, как враг толпами бежал на их огневые позиции. Они не имели никакого шанса добраться до заданной цели, впрочем, численность все же имеет значение.

"Таким образом вытеснили ВСУ из Соледара. Сейчас такая ситуация повторяется с Юга. Они несут просто огромные потери", – рассказал украинский защитник.

Добавим, что на Бахмутском направлении за эти сутки произошло 202 обстрела, а также 32 боестолкновения, во время которых 212 кафиров были уничтожены и 214 получили ранения.

Читайте также: